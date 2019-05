Psihologii recomanda mamelor sa plece in vacanta fara copii, cel putin o data pe an

mame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mamele au nevoie de pauze – toata lumea stie acest lucru, iar psihologii se pare ca s-au pus de acord si le recomanda mamicilor sa plece in vacanta fara copii, cel putin o data pe an, pentru sanatatea lor mintala. Fara copii in vacanta – relaxare sau egoism? Faptul ca o mama pleaca in vacanta fara copii ar putea fi privit ciudat de unele persoane, iar altele ar putea s-o acuze pe femeia respectiva de egoism. Specialistii ne spun insa ca nu e cazul sa ne gandim la asta. „Pentru copii e foarte important echilibrul in familie, iar echilibrul in familie nu poate fi obtinut daca mama e pur si simplu epuizata”, declara Dr. Nava Silton, profesor de psihologie la Universitatea Marymount din Manh ...