Psihologul criminalist Tudorel Butoi, despre Gheorghe Dinca: Este un violator in serie aparte

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat astazi ca a identificat, in fotografiile efectuate la oasele gasite in cenusa din casa lui Gheorghe Dinca, 42 de nasturi de blugi, ceea ce da de gandit in conditiile in care suspectul a spus ca si-a ars victimele. „Printre oase, am numarat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Numarati de mine, dupa fotografii. 42 de nasturi scosi din cenuta. Si cum vedem ca are modul de operare de a introduce victima imbracata cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi. Cum a aparut Luiza Melencu in urma cu doar cateva ore pe - FOTO Psihologul criminalist a mai precizat ca Gheorghe Dinca este un ...