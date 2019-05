Publicitate pe pagina principala de la Google

google google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Google, divizie a grupului Alphabet, va incepe sa afiseze publicitate pe pagina principala a site-ului sau mobil si in aplicatia pentru smartphone-uri, mai tarziu in acest an, conferind motorului sau de cautare o noua sursa uriasa de venituri, transmite Reuters. Compania va afisa publicitate si intr-o galerie de pana la opt imagini in rezultatele cautarilor, posibil marind si mai mult oferta de publicitate. Reclamele vor fi afisate in paginile Google si aplicatii la nivel global. Investigatie impotriva Apple, deschisa de UE Schimbarile survin in contextul in care cresterea lenta a veniturilor a provocat intrebari din partea unor invrstitori ai Alphabet, daca servicii precum Amazon.com si Instagram, al , atrag ...