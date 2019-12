Pugilistul Ruan Visser, “KO” inaintea unui meci dupa ce corzile au cedat sub greutatea sa - VIDEO

Pugilistul Ruann Visser ar fi trebuit să boxeze cu Tian Flick, la campionatul Africii de Sud, la categoria grea, însă meciul nu a mai avut loc, boxerul în vârstă de 29 de ani căzând de pe ring după ce corzile au cedat sub greutatea sa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Meciul cu Tian Ficlk era programat luni, la Cape Town. Înainte de confruntare, Visser s-a sprijinit de corzi, însă acestea s-au rupt şi sportivul a căzut pe spate de la înălţime. În cădere, pugilistul s-a lovit de o masă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1 — Clinton van der Berg (@ClintonV) December 16, 2019 “Este plin de vânătăi. Braţul stâng încă îi este înţepenit şi îl doare”,a declarat Nefdt Visser, tatăl şi managerul sportivului, potrivit businesslive.co.za. El a precizat că fiul său voia ca meciul să aibă loc, în ciuda căzăturii, dar medicul competiţiei i-a recomandat să nu boxeze. Federaţia de box din Africa de Sud a anunţat că anchetează incidentul. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.