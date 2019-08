Pui asta in ciorba? Sa stii ca e extrem de toxic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Otrava din farfurie. Si tu pui asta in ciorba, fara sa stii ca este extrem de toxic – Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC Romania) a achizitionat 13 produse tip bors la plic din marile structuri comerciale, in vederea realizarii unui studiu prin care sa atraga atentia in ceea ce priveste continutul acestui tip de produs si potentialele efecte asupra sanatatii consumatorilor. Otrava din farfurie. Ingredientele regasite in compozitia produselor tip bors analizate sunt urmatoarele: acid citric, acid lactic, monoglutamat de sodiu, lactat de calciu, 5-ribonucleotide disodice, ascorbil palmitat, alfa tocoferol, caramel, riboflavina, ulei de palmier, ulei vegetal de floarea soarelui, ulei vegetal de rapita, ...