Pui miere in ceai? Faci o mare greseala

Mierea reprezinta un panaceu excelent pentru organism. Insa, consumata in ceaiul fierbinte, aceasta poate fi toxica. Pusa in orice aliment cu temperatura mai mare de 45 de grade Celsius, mierea va descarca HMF-ul, un compus toxic. Cu cat se gaseste o cantitate mai mare de HMF, cu atat mai mult zahar este adaugat in ea. De asemenea, enzimele si vitaminele C si B1 sunt distruse la temperaturi mai mari de 40 grade Celsius, astfel ca mierea de albine isi pierde majoritatea nutrientilor la temperaturi mari. Remediu pentru ficat cu boldo 100% natural Consumul de miere este foarte bun in cazul menopauzei premature, al osteoporozei, laringitelor, amigdalitelor, racelilor si bronsitelor. De asemenea, mierea reg ...