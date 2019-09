Punct final intr-o intrecere epica! Vali Porcisteanu a castigat in premiera Raliul Iasului!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raliul Iasului 2019 a ajuns la final! Dupa o intrecere epica, presarata cu mai multe abandonuri ca oricand, liderul la zi in Campionatul National de Raliuri DUNLOP, Vali Porcisteanu (copilot Dan Dobre), a castigat pentru prima data in cariera Raliul Iasului! Cei doi au pilotat magistral Citroenul C3R5 si au reusit sa-si consolideze pozitia de lider in ierarhia nationala. Pe locul secund s-a clasat Dan Gartofan (copilot Tudor Marza), pe Skoda Fabia R5, in timp ce pe a treia treapta a podiumului a urcat, Catalin Grigoriu (copilot Bogdan Rotaru), pe Ford Fiesta STR5. Cele trei echipaje au fost premiate in fata primariei municipiului Iasi, de primarul Mihai Chirica si de managerul Raliului Iasului, Dan Codreanu. La festivitate au part ...