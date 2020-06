Punct final intr-un proces mai putin obisnuit - Cheile Bicazului raman in judetul Neamt. Arsene: 'Ni s-a facut o dreptate pe care o așteptam de 9 ani'

Curtea de Apel Ploiești a pronunțat astăzi, 25 iunie, sentința definitivă în procesul a cărui miză a devenit granița administrativă dintre județele Neamț și Harghita. Prima instanță, Tribunalul Prahova, a decis să anuleze procesul verbal în care se consemna montarea unor borne de hotar și să stabilească o altă graniță, cu 4 km înspre județul Neamț, ceea ce implică trecerea Cheilor Bicazului, administrativ, în județul Harghita, notează Mesagerul de Neamţ.

"Sentință definitivă și irevocabilă: trupul județului Neamț nu va fi schilodit la granița cu orașul Gheorghieni!

Astăzi ni s-a făcut o dreptate pe care o așteptam de 9 ani: Cheile Bicazului au fost și rămân ale județului nostru, așa cum a pledat dintotdeauna Consiliul Județean Neamț, parte în proces din proprie inițiativă, pentru a sprijini comuna Bicaz Chei în acest litigiu!

Sentința definitivă și irevocabilă de la Curtea de Apel Ploiești stabilește clar că granița dintre județul nostru și Harghita va fi cea care a fost dintotdeauna și circa 700 de hectare de teren, revendicate pe nedrept, rămân ale comunei Bicaz Chei.

Am avut mereu și îmi păstrez încrederea în justiția română și în acuratețea magistraților! Au fost niște ani grei în care s-au dus lupte în instanțele de judecată, s-au administrat probe, s-au purtat corespondențe îndelungate, dar, ca de fiecare dată, adevărul a ieșit la suprafață!

Îi felicit pe toți cei implicați în obținerea sentinței de astăzi - reprezentanții comunei Bicaz Chei și OCPI Neamț, pe doamna Daniela Soroceanu - care a promovat recursul câștigat astăzi în perioada cât a fost prefect, juriștilor din Consiliul Județean!

Datorită lor, de acum, sute de familii de nemțeni nu mai trăiesc cu teamă și emoție că și-ar pierde terenurile, pentru că, iată, li s-a făcut dreptate!", scrie Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, pe Facebook.

Povestea procesului ne-a fost relatată, anul trecut, de primarul de Bicaz Chei, Gheorghe Oniga:

"Totul a început cu un proces verbal fără dată exactă, dar din 1998, prin care s-au pus borne de hotar, la solicitarea UAT Gheorgheni. A lucrat o firmă, SC Satelit din Sfântul Gheorghe. La data când s-au finalizat lucrările, reprezentanţii UAT Gheorgheni au venit şi la noi, la primărie, să fie semnat procesul verbal de toate părţile. În 2009, însă, s-a iniţiat un proces la Judecătoria Gheorgheni, pentru anularea acestui proces verbal, pe motiv că semnatarii de la UAT Gheorgheni erau în eroare. În 2010, procesul a fost mutat la Tribunalul Harghita, din motive de competenţă materială. Noi am cerut strămutarea, ni s-a aprobat şi, în anul 2011, dosarul s-a judecat la Tribunalul Prahova, unde, pe 17 aprilie 2012, am câştigat. UAT Gheorgheni a declarat recurs, procesul a ajuns la Curtea de Apel Ploieşti, care a dispus rejudecarea şi a trimis dosarul, din nou, la Tribunalul Prahova. A durat foarte mult, s-au dat amânări peste amânări pentru că a fost lipsă de procedură cu martorii – copiii secretarului de la Primăria Gheorgheni, care au fost introduşi în cauză să spună că tatăl lor, care a murit între timp, nu era în deplinătatea facultăţilor mintale probabil – şi acum, în iunie 2019, s-a pronunţat sentinţa prin care nu doar că s-a anulat procesul verbal, dar s-a stabilit o altă graniţă. Or nu acesta era obiectul acţiunii. Aşteptăm motivarea şi atacăm hotărârea. Este bazată pe o eroare, aşa că nu am îndoieli că vom câştiga. Judecătoarea a luat de bază o anexă a Hotărârii de Guvern 540 din 2000, care se referă la împărţirea stabilită între regionalele de drumuri. Regionala de la Iaşi nu a vrut Cheile Bicazului pentru că este un traseu greu de întreţinut iarna şi l-a lăsat Regionalei Braşov. În anexă apare greşit km 32 ca fiind limita dintre judeţe. De fapt, graniţa este la km 28. Judecătoarea, însă, s-a bazat pe această anexă, pe care am văzut-o menţionată în minută, deşi în instanţă a fost dl. Stâncel, de la Oficiul Judeţean de Cadastru, care ştie pe de rost graniţele judeţului Neamţ şi care a spus exact cum stau lucrurile.”