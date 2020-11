Punctajul PNL pe tema tragediei de la Neamț: acuze la adresa PSD și a unei OUG a Guvernului Cioloș (PRESA)

Un punctaj intern al PNL consultat de G4Media.ro arată că liberalii vor să evite polemicile politice pe tema tragediei de la Spitalul Județean Neamț. În cazul unor atacuri politice pe această temă însă, membrii PNL au ca linie de atac acuze la adresa PSD și a lui Ionel Arsene, dar și la adresa Guvernului Cioloș. […] The post Punctajul PNL pe tema tragediei de la Neamț: acuze la adresa PSD și a unei OUG a Guvernului Cioloș (PRESĂ) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.