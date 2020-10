Punctul slab al defensivei Romaniei - Cat poate rezista Armata Romana in eventualitatea unui atac al Rusiei

O simulare făcută de militarii români și americani a dezvăluit punctul slab al defensivei Rmâniei în evetualitatea unui atac al Rusiei. Fără sprijinul NATO, în cazul unui atac al Rusiei prin „Poarta Focşanilor”, Armata Română ar rezista cel mult 24 de ore. Ajutorul aliaţilor ar putea ajunge greu în zona de conflict din cauza proastei infrastructuri din ţara noastră.

Citește și: STUDIU Pacienții cu ficat gras sunt mult mai puternic expuși la virusul Sars-Cov-2



În eventualitatea în care Rusia ar ataca România, cel mai scurt drum către Bucureşti şi către Balcani ar fi printr-o zonă strategică denumită „Poarta Focşanilor”. România ar pierde lupta într-o zi fără sprijinul NATO. Şi asta pentru că trupele aliate şi echipamentul de luptă nu pot ajunge destul de repede în zona fierbinte din cauza lipsei infrastructurii din ţara noastră, notează Adevărul.ro.

Aceasta este una dintre concluziile unei dezbateri pe tema mobilităţii militare organizate de think-tank-ul american CEPA, în care s-au luat în calcul mai multe scenarii de conflicte. Unul dintre ele a vizat România şi unul dintre punctele sale militare strategice: „Poarta Focşanilor”. Celelalte patru au fost ruta Nordic-Baltică (Norvegia-Suedia-Estonia), coridorul Suwalki (Polonia), Balcanii de Vest şi Libia.

Citește și: Raed Arafat, 'profeţie' sumbră referitoare la pandemie: 'Până în vara anului viitor nu vom sta liniştiţi'

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Frederick Benjamin „Ben” Hodges, a făcut, printre altele, o scurtă caracterizare a situaţiei militare în cazul unui atac rusesc în „Poarta Focşanilor”. „Scenariul s-a concentrat asupra reliefului foarte dificil, a obstacolelor puse de munţii Carpaţi şi apoi de fluviul Dunărea, care este un obstacol, dar şi ceva care ne ajută”, a explicat generalul în retragere.

„Poarta Focşanilor” este o suprafaţă de teren care se întinde în patru judeţe – Vrancea, Galaţi, Brăila şi Buzău. Analiştii militari o consideră ca fiind una de importanţă strategică pentru că trupele care vin din est pot ataca uşor Bucureştiul de la nord, se arată şi într-un studiu realizat de New Strategy Center din România şi Centre for the Study of New Generation Warfare, un alt think-tank american. „Este unul dintre cele mai critice terenuri militare operaţionale din România. Serveşte pe post de pâlnie dinspre nord, dar, în circumstanţele potrivite, poate deveni o capcană operaţională care lasă puţine posibilităţi de scăpare”, se precizează în document.

Pentru a putea proteja „Poarta Focşanilor”, trupele NATO ar trebui să ajungă rapid, pentru că forţele armate ale României ar fi învinse încă din prima zi a unei eventuale confruntări cu Rusia, conform unei simulări de război făcută în 2019 la Academia Forţelor Terestre de la Sibiu. Doar că principala problemă în calea mobilităţii militare a NATO este lipsa infrastructurii din România, mai arată specialiştii americani.



Rusia este prgătită pentru eventualitatea unui conflict având două autostrăzi tehnice capabile să susțină tancuri grele până la granița României.