Asociatia Romana de Tratament al Malformatiilor Congenitale (ARTMC) organizeaza in data de 14 iunie 2019, intre orele 11.00-14.00, in Sala Voievozilor, Palatului Culturii din Iasi Evenimentul «Asociatia Romana de Tratament al Malformatiilor Congenitale - Punte de legatura intre Pacient, Medic si Mentor». Evenimentul este prezidat de doamna doctor Sidonia Susanu, Presedinte al Asociatiei Romane de Tratament al Malformatiilor Congenitale, Medic Primar Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva si Coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastica din cadul Spitalului Regional de Urgente pentru Copii "Sf. Maria" Iasi.