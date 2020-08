Purtarea mastii de protectie, obligatorie incepand de marti, timp de doua saptamani, pe feriboturi si nave in Grecia

Guvernul grec impune obligatia purtarii mastii de protectie afara, la bordul feriboturilor si vapoarelor - incepand de marti si pana pe 18 august -, in urma cresterii ocuparii pe aceste nave, duminica, de la 65% in prezent la 85%, in pofida unei accelerari a epidemiei, a anuntat luni un purtator de cuvant al Executivului, Stelios Petsas.