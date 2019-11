Purtatorul de cuvant al MAI: Atributiile presedintilor de sectii se intind si in afara locatiilor, pana la 500 de metri

“La acest moment, vă pot confirma că efectivele Ministerului Afacerilor Interne, care pe parcursul nopții au asigurat paza secțiilor de vot din țară, le-au predat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, iar la ora 7, procesul de vot a început fără incidente deosebite.



La alegerile prezidențiale, pot vota cetățenii români care au vârsta de 18 ani. 534 de tineri au împlinit chiar astăzi 18 ani și pot vota pentru prima dată.



NU AU DREPT DE VOT: debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.



Alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. Alegătorul care astăzi se află în altă localitate decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota în localitatea respectivă, la orice secție de votare.



De exemplu, un cetățean cu domiciliul în Galați, care astăzi se află în Galați, va vota doar la secția de votare la care este arondată strada unde își are domiciliul. Dacă însă astăzi se află în București, poate vota la orice secție din Capitală.



În ceea ce privește cetățenii care au domiciliul în București și care astăzi se află în București, aceștia pot vota doar la secția de vot la care sunt arondați din sectorul unde își au domiciliul, deci nu pot vota la secțiile din alt sector.



Legislația electorală prevede și unele excepții. Astfel, persoanele care îndeplinesc funcția de membru sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea ordinii pot vota la secția de votare unde își desfășoară activitatea.

De asemenea, persoanele care au mobilitate redusă pot vota la orice secție de votare care le asigură accesul la vot.



Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, precum și persoanele aflate în arest la domiciliu, reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale pot vota prin intermediul urnei speciale, dacă au depus cerere în acest sens în termen legal.



627 de persoane aflate în centrele de reținere și arest preventiv ale Poliției Române au formulat cerere pentru a vota astăzi.

Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.



Alegătorii care votează în străinătate sau care votează în România, dar au domiciliul în străinătate, pot vota cu pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar.



Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a recomandat serviciilor județene și Direcției din București să lucreze cu publicul și astăzi până la ora 21, pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze dar nu dețin documente de identitate valabile.



În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la alegeri, principalele misiuni ale efectivelor MAI mobilizate astăzi vizează paza și protecția secțiilor de votare, asigurarea măsurilor de ordine publică la nivel național, cu accent pe zona localurilor de vot și verificarea tuturor sesizărilor privind posibile contravenții sau infracțiuni electorale.



Pe parcursul zilei de astăzi, aproximativ 37.000 de angajați ai MAI sunt mobilizați pentru asigurarea desfășurării alegerilor în condiții de siguranță.



13.800 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și lucrători de la alte structuri operative ale ministerului asigură ordinea publică la nivel național, iar 3.600 de specialişti au ca misiune soluționarea sesizărilor privind posibile incidente electorale.

Alți 20.000 de angajați ai MAI asigură paza și protecția celor 18.748 de secții de votare din întreaga țară.



Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, inclusiv măsurile pentru menținerea ordinii publice.



Atribuțiile acestuia se întind și în afara localului de votare, în curtea acestuia, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 500 de metri.



În această zonă de protecție a secțiilor de votare este interzisă staționarea oricărei persoane mai mult decât timpul necesar pentru a vota.



Excepție fac membrii biroului electoral al secției de votare, operatorii de calculator, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, dar și altele prevăzute expres de lege.



Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare poate apela la efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

Persoana care refuză să se conformeze dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei. Cu aceeași amendă se pedepsește comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare în intervalul orar 7.00-21.00, precum și continuarea propagandei electorale şi sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat.



Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.



Persoanele care votează de două sau de mai multe ori, votează fără a avea acest drept, introduc în urnă mai multe buletine de vot decât au dreptul, utilizează un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.



Vă reamintesc că și la aceste alegeri se folosește Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.



Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.



Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.



Doamnelor și domnilor,

Efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite să gestioneze cu profesionalism orice incident sau eveniment grav care ar putea apărea până la finalul procesului electoral.



Așa cum a comunicat ministrul afacerilor Interne, Ion Marcel VELA, jurnaliștii vor avea acces pe toată durata zilei în Centrul Național de Conducere Integrată al MAI unde sunt centralizate sesizările privind incidentele electorale și este monitorizat modul de îndeplinire a misiunilor pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe timpul alegerilor.



De asemenea, ministrul Ion Marcel VELA a solicitat tuturor angajaților MAI ca activitățile pe care le desfășoară în această zi, conform atribuțiilor legale ce le revin, să fie marcate de maximă rigurozitate și echidistanță.



Următoarea declarație de presă va avea loc la ora 11.30.”