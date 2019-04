Purtatorul de cuvant al PSD asteapta o decizie de la Dancila: 'Nu stiu daca un profesor de fizica stabileste cine are sau nu pregatire sa fie ministru'

Deputatul Lia Olguţa Vasilescu, purtătorul de cuvânt al PSD, reacţionează la refuzul preşedintelui de a numi noii miniştri propuşi de premier. Vasilescu susţine că premierul Dăncilă trebuie să decidă ce se va întâmpla în continuare.

"Nu este niciun fel de surpriză pentru noi. A mai schimbat puțîn textele. Am înțeles că cei trei propuși nu au ținută. Probabil că doamnele nu au rochițe roz deasupra genunchilor, domnul nu are cravată galbenă. Nu știu dacă un profesor de fizică stabilește cine are sau nu pregătire să fie ministru. Intrăm în campanie și sigur doamna Plumb va trebui să fie prin țară, iar Ministerul Fondurilor Europene va trebui să fie condus de cineva. Decizia este la premierul României. O așteptăm și noi și vom stabili ce e de făcut mai departe. Noi avem majoritate in Parlament, nu avem nicio problemă să facem restructurarea, dar așteptăm decizia premierului", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

Surse politice convergente susțin pentru ȘTIRIPESURSE.RO că în acest moment RESTRUCTURAREA Guvernului a căzut, cel puțin pe moment. Dacă ar începe procedura de restructurare a Guvernului președintele Klaus Iohannis s-ar putea adresa Curții Constituționale pe motiv că în mijlocul unei proceduri de remaniere s-ar începe o altă procedură constituțională. Lucrurile ar trena și s-ar intra în campania electorală cu 3 miniștri care sunt demisionați.

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că nu este de acord cu remanierea și că i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să vină cu alte propuneri sau cu miniștri interimar, propunerile actuale considerându-le nepotrivite.

