Puscariasii se INGHESUIE sa voteze: aproape 90% din ei si-au anuntat intentia de participare

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca din totalul detinutilor care se afla in penitenciare 17.960 au au drept de vot. Dintre acestia, 15.652 si-au exprimat intentia de a vota la alegerile pentru Parlamentul European. Alegatorii detinuti in baza unui mandat de arestare preventiva sau care se afla in executarea unei pedepse privative de libertate, dar carora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, voteaza prin intermediul urnei speciale. In acest sens, ANP anunta ca s-au luat mai multe masuri, printre care identificarea detinutilor cu drept de vot si informarea acestora cu privire la necesitatea formularii cererilor privind exercitarea dreptului de vot. De ...