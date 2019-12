Putem sa oprim masacrul ursilor de pe sosele? Solutii sunt, trebuie doar ca Guvernul sa le aplice

In ultima perioada, la fiecare cateva zile, cate un urs a fost lovit de masina, pe soselele din Romania. In cele mai multe cazuri, pentru animale, oricat de mari si de puternice ar fi, impactul cu o masina este fatal. Iar pentru soferi, un astfel de accident inseamna - daca nu rani si pagube - macar o sperietura cumplita, pe care n-o vor uita niciodata! Din fericire, solutii pentru a pune capat acestui sir de accidente exista. Numai sa vrea Guvernul sa le aplice mai repede!