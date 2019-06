Puterea dragostei 6 iunie. Culita Sterp se pupa cu Simona: "Eu chiar te vad indragostita"

Puterea dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce se intampla la Puterea dragostei in editia de joi, 6 iunie. Au fost difuzate imagini din emisiunea Puterea dragostei de maine. Culita Sterp, in tandreturi cu Simona. Aceeasi Simona starneste pasiuni si in randul altor baieti din casa: Jador si Mocanu. Culita Sterp o pacaleste pe Simona si o pupa pe buze, in uralele tuturor din casa, inclusiv ale Andreei Mantea. Alexandru Zanoaga iar se supara si iar vrea sa plece din emisiunea Puterea dragostei. Promo Puterea dragostei 6 iunie. Culita se pupa cu Simona: "Eu chiar te vad indragostita" Culita Sterp: Avem voie aici sa ne pupam? Pe bune? Bogdan Mocanu: Cred ca Jador indeplineste jumatate din cerintele Simonei. Jador: Din casa as ...