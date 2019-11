Puterea dragostei. Concurentii sunt in lacrimi. A fost implicata intr-un groaznic accident rutier: Se zbate intre viata si moarte

Puterea dragostei. Concurentii de la emisiunea Puterea Dragostei au fost impresionati de drama prin care trece o tanara, dupa un grav accident de circulatie care s-a petrecut, saptamana trecuta, in Tulcea. Ei au lansat un apel umanitar.

Puterea dragostei. Componenta a echipei de handbal CSS Tulcea, Teodora Tulbegeanu se afla alaturi de alte doua tinere in momentul in care a avut loc accidentul. Internata la Spitalul Floreasca din Bucuresti, are bazinul rupt si nevoie urgenta de transfuzie, motiv pentru care concurentii de la ”Puterea Dragostei” au facut un apel pe lretelele de socializare.

Puterea dragostei. ”Tulbegeanu Teodora, componenta a echipei de handbal CSS Tulcea a suferit un grav accident rutier in urma caruia are bazinul rupt si necesita o interventie chirurgicala. Are nevoie de sange (orice grupa este acceptata)! Se poate dona din orice oras, mentionand spitalul Floreasca Bucuresti si numele complet”, este anuntul umanintar.

Trei fete din Tulcea au fost ranite, astazi, dupa un accident rutier in care au fost implicate, pe drum spre liceu.

Puterea dragostei. Accidentul s-a produs pe DJ 222 intre localitatea Agighiol si Tulcea, dupa ce soferita, o fata in varsta de 18 ani, a pierdut controlul directiei din cauza vitezei.

Manuela, de la Puterea Dragostei, a izbucnit dupa vizita lui Ricardo in casa fetelor. Concurenta emisiunii a declarat ca o deranjeaza comportamentul lui de gaita.

„Ba pe mine ma deranjeaza acum, atitudinea lui de gaita. Daca vrea ceva, ma ia de mana si-mi zice uite ce a zis, Manuela. Iti convine, nu-ti convine, la revedere! Nu fugi acolo si dai cu barfa! Daca ai ceva de zis, imi zici in fata frate!"

