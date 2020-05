Putin afirma ca Rusia a atins varful pandemiei

Rusia a înregistrat, în ultimele zile, cel mai mare număr zilnic al deceselor cauzate de COVID-19, însă Vladimir Putin spune că țara sa a trecut de apogeul infecțiilor cu SARS-CoV-2. După ce a ajuns la vârf la jumătatea lunii mai cu peste 11.000 de cazuri noi pe zi, numărul infecțiilor zilnice în Rusia a scăzut […] The post Putin afirmă că Rusia a atins vârful pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.