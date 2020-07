Putin anunța inzestrarea Marinei militare ruse cu arme nucleare supersonice și drone submarine nucleare

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat – duminică, la Sankt-Petersburg – că Marina militară rusă va fi dotată cu arme nucleare hipersonice şi cu drone submarine nucleare, acestea – potrivit Ministerului Apărării rus – fiind în faza finală de testare, informează Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Putin, care afirmă că nu ar dori o […] The post Putin anunță înzestrarea Marinei militare ruse cu arme nucleare supersonice și drone submarine nucleare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.