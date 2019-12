Putin inaugureaza legatura feroviara a sudului Rusiei cu Crimeea - VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni o cale ferată care asigură o legătură între Crimeea şi Rusia continentală, după ce Moscova a anexat peninsula în 2014, relatează L'Express. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Este un eveniment agreabil şi foarte important pentru Crimeea, pentru sudul Rusiei şi pentru toată ţara noastră”, s-a felicitat Putin în cadrul ceremoniei de inaugurare. Calea ferată se află pe podul care asigură legătura între Peninsula Kerci, în Crimeea, şi Peninsula Taman, în sudul Rusiei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Vladimir Putin a efectuat prima traversare - cu o lungime de 19 kilometri - în cabina unei locomotive, alături de conductor. Putin is on the first train to cross the bridge connecting the Russian mainland to the Crimean peninsula, annexed from Ukraine. Live, stage-managed coverage of his trip. Last year he drove the first truck across the bridge. Russian state TV celebrating this as a “historic moment” pic.twitter.com/B8U8o0mcS6 — Emily Sherwin (@EmilyCSherwin) December 23, 2019 Partea rutieră a podului a fost inaugurată în mai 2019. Putin a efectuat atunci traversarea la volanul unui camion portocaliu, în fruntea unei coloane de zece vehicule. Construcţia căii feroviare a fost lansată în februarie 2016 şi a fost încredinţată miliardarului Arkadi Rotenberg, un partener de judo al lui Putin. Trenurile care urmează să asigure de-acum legături între Moscova şi Sankt Petersburg cu Simferopol, capitala Crimeei, urmează să transporte 14 milioane de pasageri în 2020. Primul tren a plecat de la Sankt Petersburg luni. President #Putin l ...