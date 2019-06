Putin l-a invitat pe Trump in Rusia pe 9 mai 2020, la 75 de ani de la victoria impotriva lui Hitler

Presedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri pe omolgul sau american Donald Trump, intr-o intalnire la Osaka, in marja summitului G20, intr-o vizita in Rusia, in mai 2020, cu ocazia marcarii a 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste a lui Adolf Hitler, a anuntat un consilier prezidential rus, Viktor Usakov.