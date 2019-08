Putin se afiseaza impreuna cu amatori de motociclism la Sevastopol, la 20 de ani de cand se afla la putere - VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat în weekend la un festival de amatori de motociclism la Sevastopil, în Crimeea ucraineană anexată. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); El a apărut într-o serie de fotografii demne de reputaţia sa. Liderul de la Kremlin a sărbătorit săptămâna trecută 20 de ani de când se află la putere. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); El a participat sâmbătă la festivalul ”Umbra Babilonului”. Putin's bike has the training wheels. And bodyguards. https://t.co/PKGrTSR9Yx — Willis W. Roberson (@willis_roberson) August 12, 2019 Putin i-a felicitat pe organizatori pentru organizarea acestei întâlniri. Şeful statului rus s-a afişat alături de liderul Crimeei Serghei Aksenov şi de primarul Sevastopolului Mihail Razvojaev. EXPLOZIE NUCLEARĂ ÎNTR-O BAZĂ MILITARĂ Pe de altă parte, Rusia a recunoscut sâmbătă că explozia care a avut loc joi într-o bază de tir de rachete, în Marele Nord, era de natură nucleară, şi a revizuit bilanţul, în creştere, la cinci morţi. Într-un comunicat, agenţia rusă Rosatom a anunţat că cinci membri ai personalului său au fost ucişi în această explozie, iar alte persoane, care au suferit arsuri, au fost rănite. Rosatom a precizat că membrii personalului asigurau partea de inginerie şi susţinere tehnică pentru ”sursa de energie izotopică” a motorului unei rachete, după ce armata nu a prezentat accidentul ca implicând combustibil nuclear. Într-un comunicat citat de presa rusă, Rosatom a oferit, ulterior, mai multe detalii despre această dramă, precizând că a avut loc pe o ”platformă maritimă” şi că explozia a aruncat mai mulţi angajaţi Ros ...