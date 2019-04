Putin se intalneste cu Kim Jong Un pe 25 aprilie in Vladivostok

Kim Jong Un google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul nord-coreean Kim Jong-un va vizita Rusia pentru un summit cu presedintele rus Vladimir Putin, care are loc pe 25 aprilie in Vladivostok, potrivit presei ruse. Kim cauta prin aceasta vizita sa isi mareasca sustinerea straina pentru planurile sale de dezvoltare economica, in urma esecului celui de-al doilea summit cu presedintele american Donald Trump din februarie de la Hanoi. Putin si Kim se vor intalni pe 25 aprilie in Vladivostok. NK News, o grupare care urmareste Coreea de Nord, a publicat fotografii pe site-ul sau cu pregatirile care au loc la Vladivostok in acest sens la Universitatea Federala din Estul Indepartat iar muncitorii pot fi vazuti cum plaseaza steagurile Coreei de Nord si ...