Putin versus Erdogan, lovitura de maestru

Din cel putin doua miscari consecutive de mare maestru, tarul Rusiei, Vladimir Putin l-a extras pe sultanul Turciei Recep Erdogan din alianta acestuia cu NATO. Acum se joaca finala mare. Sahul la rege, adica la Donald Trump, a fost dat. Chiar ieri. Printr-un anunt care face inconjurul mapamondului. S-a perfectat intelegerea prin care Turcia va achizitiona sistemul de aparare rusesc S-400, urmand sa produca in colaborare cu partenerii de la Moscova si generatia urmatoare, S-500. Pentru NATO in general si pentru Statele Unite in special aceasta mutare comuna a Rusiei si Turciei reprezinta fara nicio exagerare cea mai mare provocare geopolitica din ultimele decenii, care s-ar putea sa aiba un impac ...