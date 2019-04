Putina lume isi mai aminteste care a fost primul sot al Andreei Marin. Au divortat dupa scurt timp

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Marin traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, de curand s-au si mutat impreuna, in Bucuresti, dupa ce timp de aproximativ doi ani au avut o relatie la distanta. Daca pe partea profesionala, a avut mare succes, in plan personal, norocul nu prea a fost de partea ei, "Zana surprizelor" bifand mai multe mariaje. Prima data, Andreea Marin s-a casatorit in anul 1995, pe cand avea doar 21 de ani, cu Cristian Gheorghita. Iubirea dintre ei a fost una destul de puternica, insa nu a rezistat decat trei ani. "Unul din cele mai dificile momente din viata ei a fost despartirea de sotul ei, Cristi. A fost aproape distrusa. Lumea pe care si-o cladise alaturi de barbatul pe ...