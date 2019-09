Putini ar fi crezut asta! Oana Zavoranu a marturisit ce face atunci cand se duce la mormantul mamei sale

Oana Zavoranu a fost ani buni in razboi cu mama ei, insa a trecut peste dupa moartea Marioarei, desi multi credeau ca asta nu se va intampla vreodata. Bruneta a marturisit ce a facut-o sa ia aceasta decizie.

Oana si Marioara s-au dusmanit mult timp, iar cele doua si-au aruncat cuvinte grele de-a lungul anilor, in mare parte din cauza averii. S-a spus dupa ce Marioara a murit din cauza unei boli necrutatoare ca fiica ei nu va participa la inmormantare. Sau ca nu va permite ca Marioara sa fie ingropata in cimitirul pe care aceasta il avea, insa lucrurile au stat exact invers. ”Am trecut peste neintelegerile pe care le-am avut cu Marioara, ce-a fost, a fost!. Stiu ca multi cred ca sunt o femeie fara suflet, insa nu este deloc asa. Eu si cu Marioara am avut multe neintelegeri, ne-am certat in trecut, insa nu din cauza mea. Mereu mi-am iubit parintii”, a declarat Oana Zavoranu .

Bruneta spune ca merge frecvent la mormantul Marioarei, insa a tinut sa fie discreta si nu a vrut sa faca un spectacol din asta. ”Cu siguranta sunt unii care cred ca n-am mai fost la mormantul mamei mele, ca am dat-o uitarii si ca l-am lasat in paragina. Cine ma cunoaste cu adevarat, stie ca nu este asa. Cimitirul nu mai este al meu, a fost vandut, insa ma ingrijesc de toate. Merg frecvent la Marioara, ii aprind o lumanare si ma rog. Tot acolo sunt inmormantati si tatii mei (cel natural si cel care a adoptat-o), ma rog pentru toti. Am facut pomana pentru ei, dar si pentru mama, asa este normal. Oana Zavoranu nu este un om fara suflet, n-o sa-si uite vreodata parintii”, a mai spus bruneta.

