Putini stiu asta! Cu ce se ocupau parintii lui Iohannis cand acesta era copil

In acest moment, actualul presedinte se pregateste pentru urmatorul sau mandat. Detaliile despre proiectele si viata celor doi candidati continua sa fie rare insa cartea „Pas cu pas” a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta o sursa inedita de informatii legate de viata sa. O asemenea astfel de informatie este cea legata de familia lui si ocupatiile parintilor.

„Aveau meserii simple: mama, sora medicala, tata, tehnician la o firma din Sibiu. Sora mea a plecat imediat dupa Revolutie. Parintii mei au plecat prin 92-93; pe atunci deja nu mai locuiam impreuna, eu eram casatorit din 1988, iar ei erau deja pensionari. Daca ar fi decis sa plece mai devreme, probabil ca as fi resimtit mult mai puternic despartirea de ei, dar in acel moment am acceptat firesc decizia lor si mi‑am continuat propriile planuri”, a scris presedintele Klaus Iohannis in cartea sa.

Legat de mama sa, aceasta este descendenta unei familii din localitatea Bradu, de langa Sibiu, unde Klaus Iohannis si-a petrecut vacantele copilariei, la bunici, cu care mergea la fan si alte activitati agricole.

De asemenea, acesta a declarat cu ceva timp in urma ca familia sa este atestata in Cisnadie din secolul al XVI-lea. Presedintele a relatat ca atunci cand tatal sau l-a inregistrat ca nou-nascut, functionarul de la primarie a refuzat sa ii scrie numele cu ”J”, asa cum a fost scris in familia sa de mai bine de cinci sute de ani, noteaza playtech.ro

