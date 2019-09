PUZ initiat de Sigma Premium SA pentru un teren situat pe strada Nicolae Iorga din Constanta

Sigma Premium SA, în datele Registrului Comerţului

Primăria Municipiului Constanţa anunţă intenţia societăţii Sigma Premium SA de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de strada Nicolae Iorga, aleea Crizantemei, aleea Lăcrămioarei şi bloc J2. Imobilul care a generat PUZ-ul este situat pe Nicolae Iorga 20Investitorul cere reglementarea terenurilor în vederea diversificării funcţiunilor.Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a P.U.Z. în perioada 27.09-2.10.2019. Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare şi vor fi transmise la Centrul de Informare Cetăţeni. Biroul Strategii şi Planificare Urbană va colecta eventualele opinii şi observaţii formulate şi le va transmiteelaboratorului/iniţiatorului, care va argumenta (ne)preluarea opiniilor/observaţiilor lor, iar răspunsurile se vor expedia de Primărie prin poştă.Terenul, cu suprafaţa de 1.303 mp, este proprietatea societăţii Sigma Premium SA. Documentaţia a fost elaborată conform articolului 32 din Legea 350/2001 şi are ca obiect obţinerea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ, pe baza certificatului de urbanism nr. 3143 din data de 21 august 2018, eliberat de Primăria Constanţa.În prezent, terenul este împrejmuit şi ocupat de o clădire S+P+3 etaje, cu funcţiunea de spaţiu comercial, birouri, locuinţe, garaj.Documentaţia are ca obiect Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism pentru terenul specificat prin avizul de oportunitate 174705 din 6.11.2018, emis de Direcţia de Urbanism a Primăriei Municipiului Constanţa. Planul Urbanistic Zonal de faţă, însoţit de Regulamentul Zonal de Urbanism aferent, cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru teritoriul menţionat, alcătuit din terenuri aflate în proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Elaborarea acestora a fost declanşată de necesitatea de dezvoltare a parcelei din strada Nicolae Iorga nr. 20, aparţinând Sigma Premium SA, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 523 din 26.07.2017.Terenul care a generat PUZ este în prezent liber de construcţii şi este reglementat prin PUD-ul aprobat prin HCLM 489/23.09.2005. Acesta încadrează terenul studiat în zona de sediu administrativ şi depozitări, S+P+3E. Se doreşte diversificarea funcţiunilor şi integrarea terenului care a generat PUZ în zona de reglementare cu funcţiuni mixte, constituită din terenurile aflate în zona de studiu. Celelalte parcele aflate în zona de studiu sunt reglementate de PUG şi RLU ale municipiului Constanţa. Amplasamentul obiectivului este în zona centrală a municipiului Constanţa, în cadrul cartierului Tomis II, în apropiere de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Andrei”, aflat la intersecţia bd. Tomis cu strada Nicolae Iorga. În vecinătatea imediată se află zone de locuinţe colective şi individuale. Suprafaţa studiată are cca 60 metri pe direcţia N-S şi 70 m pe direcţia E-V. Teritoriul se învecinează astfel: la nord cu bloc G4 şi aleea Lăcrămioarei; la sud cu strada Nicolae Iorga; la est cu aleea Crizantemelor şi bloc J3; la vest cu bloc J2.Înfiinţată în anul 2014, firma are sediul social în oraşul Otopeni. Capitalul social subscris, de 2.990.000 de lei, integral vărsat, este compus din 299.000 de acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 10 lei. Firma este controlată de Klonus Invest LTD, cu sediul în Cipru, Nicosia, cu 50% din capitalul social, Atenus Invest LTD, cu sediul în Cipru, Nicosia, cu 30% din capitalul social, şi Esperius Invest LTD, cu sediul în Cipru, Nicosia, cu 20% din capitalul social. Administrator este. Cenzorii firmei sunt: R&R Audit-Account Expert House SRL, reprezentat prin Radu Violeta, şi Deloitte Audit SRL, reprezentat prin Mirea Ioana Alina. Sigma Premium SA se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.În anul fiscal 2015, firma cu un singur salariat a declarat o cifră de afaceri de 4.310.037 de lei şi un profit de 590.949 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, compania cu un singur salariat a înregistrat o cifră de afaceri de 5.629.957 de lei şi un profit de 918.335 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: un singur salariat, o cifră de afaceri de 5.893.680 de lei şi o pierdere de 166.909 lei.