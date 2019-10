PwC va investi 3 miliarde dolari pentru imbunatatirea competentelor digitale ale angajatilor si dezvoltarea de noi tehnologii

Noile tehnologii vor afecta, anual, între 5 şi 10% din locurile de muncă ale fiecărei organizaţii şi va genera discrepanţe între abilităţile existente şi cele necesare, arată estimările PwC la nivel global, care anunţă investiţii de 3 miliarde dolari în următorii patru ani pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale angajaţilor şi dezvoltarea de noi tehnologii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În acest context, PwC a lansat un program pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale celor 276.000 de angajaţi de la nivel global, cât şi pentru dezvoltarea de noi tehnologii care să sprijine companiile şi comunităţile în procesul de transformare digitală. “Companiile identifică oportunităţi, dar se confruntă şi cu provocări din ce în ce mai mari determinate de progresele tehnologice şi ne solicită ajutorul pentru a face faţă unor probleme precum securitatea cibernetică, reglementările şi planificarea strategică a forţei de muncă. Decalajul de competenţe se află în centrul atenţiei noastre şi, din acest motiv, lansăm programul New world, New skills”, a declarat Bob Moritz, global chairman la PwC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În cadrul acestui program, PwC va investi 3 miliarde de dolari în următorii patru ani. “Majoritatea angajaţilor la nivel global se simt ameninţaţi de automatizare şi vor să înveţe noi abilităţi digitale, potrivit studiului PwC Upskilling Hopes and Fears. În acelaşi timp îşi doresc ca actualii angajatori să-i ajute în acest proces. La rândul lor, companiile caută soluţii pentru a se adapta noilor tehnologii. Ne-am propus să răspundem atât aşteptărilor angajaţi ...