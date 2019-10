Q Magazine: Fraude cu deșeuri. Fost senator PSD cu mainile murdare

Firma SUPERCOM, deținută de Ilie Ciuclea, fost senator PSD, este acuzată că transportă ilicit deșeurile colectate din sectorul 2 al Capitalei, și că le aruncă pe câmpurile din județul Ilfov și din județul Călărași, scire Q Magazine. Locuitorii din zonă nu vor să fie vecini cu tomberonul de gunoi al Bucureștiului, să trăiască printre resturile The post Q Magazine: Fraude cu deșeuri. Fost senator PSD cu mâinile murdare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.