Qatar Petroleum are o comanda-gigant, de 19 miliarde dolari, pentru constructorii de nave din Coreea de Sud

Constructorii de nave din Coreea de Sud, care traversează o perioadă nu foarte favorabilă, au primit o comandă de 19 miliarde de dolari de la Qatar Petroleum (QP) pentru nave care să transport gaz natural lichefiat (LNG), cea mai mare din istorie, anunță Reuters, potrivit MEDIAFAX.

Compania din Qatar, deținută de stat, a semnat luni acorduri cu cele trei mari șantiere navale din Coreea de Sud, pentru mai mult de 100 de nave până în 2027, în cea mai mare comandă de acest tip.

Comenzile au venit la momentul potrivit pentru Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd și Samsung Heavy Industries Co Ltd.

„Anul viitor ar fi trebuit să-și facă griji pentru supraviețuirea lor, anul viitor, fără acest acord cu Qatarul”, a spus Lee Dong-heon, un analist al Daishin Securities.

„Aceasta este cea mai mare comandă de nave LNG din istorie. Nu am văzut niciodată atât de multe nave LNG comandate în același an, cu atât mai puțin de un singur cumpărător ", a spus Saul Kavonic, analist de la Credit Suisse.

Industria suferă de o reducerea construcțiilor de nave, ceea ce a dus la pierderi masive, reduceri de locuri de muncă și nevoia de sprijin din partea guvernului.