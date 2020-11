Qatar: Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat cu negociatorii talibani

Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit sâmbătă la Doha cu lideri talibani căror le-a cerut să negocieze rapid o încetare a focului permanentă în Afganistan, într-un moment în care procesul de pace inter-afgan stagnează, în pofida unui acord american încheiat la începutul acestui an, informează dpa. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS La întâlnirea din emiratul Qatar, şeful diplomaţiei americane a solicitat de asemenea reducerea violenţei, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. Mike Pompeo s-a întâlnit cu liderul adjunct Mullah Abdul Ghani Baradar şi cu alţi membri ai echipei de negociere talibane, dar şi cu reprezentanţi ai guvernului afgan. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS "Felicit ambele părţi pentru continuarea negocierilor şi pentru progresele pe care le-au făcut. Încurajez discuţii accelerate cu privire la o foaie de parcurs politică şi o încetare a focului permanentă şi cuprinzătoare", a postat Pompeo pe Twitter la sfârşitul întâlnirilor. Acordul dintre SUA şi talibani, semnat pe 29 februarie, a avut ca scop deschiderea drumului pentru o retragere treptată a tuturor forţelor internaţionale din Afganistan. În schimb, talibanii s-au angajat să înceapă discuţii inter-afgane şi să renunţe la terorism. Negocierile istorice dintre guvernul afgan şi talibani au început la jumătatea lunii septembrie în Doha, dar se confruntă cu blocaje legate de probleme procedurale. SUA se află în Afganistan din 2001, ţară pe care au invadat-o după atacurile din 11 septembrie. În 2003, NATO a preluat coordonarea eforturilor internaţionale de securitate. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)