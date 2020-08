Qatar-ul incearca sa calmeze relatiile tensionate dintre Hamas si Israel

Emisarul qatarez pentru Fâşia Gaza Mohammed el-Emadi a ajuns în enclava palestiniană marţi seară cu un ajutor financiar şi o propunere de calmare a situaţiei generate de confruntările recente dintre mişcarea islamistă Hamas şi Israel, transmite AFP preluat de agerpres.

Potrivit unor surse apropiate lui Mohammed el-Emadi, acesta a venit în Fâşia Gaza cu un ajutor de 30 de milioane de dolari pentru teritoriul palestinian unde trăiesc două milioane de locuitori, dintre care jumătate sub pragul sărăciei. Oficialul qatarez urma să se întâlnească în noaptea de marţi spre miercuri cu conducerea locală a Hamasului.Sosirea sa are loc în contextul în care Hamas a intensificat începând cu 6 august lansarea de baloane incendiare şi atacuri cu rachete către Israel, în timp ce armata israel iană efectuează aproape în fiecare seară atacuri aeriene în semn de represalii.Ca răspuns la lansarea baloanelor incendiare care au provocat peste 400 de incendii, Israelul a înăsprit blocajul asupra Fâşiei Gaza, închizând punctul de trecere a mărfurilor Kerem Shalom şi oprind livrările de carburant către teritoriul palestinian.Drept urmare, singura centrală electrică din Fâşia Gaza s-a închis săptămâna trecută, iar enclava beneficiază de mai puţin de patru ore de energie electrică pe zi, via Israel, ceea ce ar putea avea "efecte devastatoare", a avertizat ONU marţi, mai ales că autorităţile locale se tem de o creştere bruscă a îmbolnăvirilor cu COVID-19 după descoperirea luni a mai multor cazuri de contaminare într-o tabără de refugiaţi.Potrivit unor surse apropiate delegaţiei din Qatar, israelienii i-au comunicat emisarului Mohammed el-Emadi că sunt pregătiţi să reia livrările de combustibil pentru a alimenta centrala electrică din Gaza şi să diminueze blocajul în schimbul unei reveniri la calm şi a încetării lansării de baloane incendiare.Hamas şi armata israeliană, care până în prezent au purtat trei războaie (în 2008, 2012 şi 2014), au ajuns anul trecut la un armistiţiu mediat de ONU, Egipt şi Qatar. Acordul prevede acordarea unui ajutor financiar de 30 de milioane de dolari lunar de către Qatar, dar şi o serie de măsuri economice, precum extinderea unei zone industriale din Gaza şi acordarea de permise de lucru israeliene, măsuri destinate să stabilizeze situaţia internă şi să reducă sărăcia din enclavă.Cu toate acestea, conform mai multor surse, disputele privind punerea în aplicare a acestor măsuri economice reprezintă miezul recentelor tensiuni dintre Israel şi Hamas.