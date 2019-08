Quentin Tarantino va deveni tata pentru prima oara

Cineastul american Quentin Tarantino şi soţia lui, Daniella, aşteaptă primul copil, informează People, potrivit news.ro

Cei doi au transmis că sunt „foarte încântaţi să anunţe că aşteaptă un copil”.

În vârstă de 56 de ani, Tarantino s-a căsătorit cu Daniella, în vârstă de 35 de ani, în luna noiembrie a anului trecut, într-o ceremonie intimă care a avut loc la Los Angeles.

Anul acesta, la Festivalul de la Cannes, unde s-a aflat pentru a-şi prezenta cel mai recent film - „Once Upon a Time in... Hollywood” - el a vorbit despre pasul făcut: „Este un lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, de fapt, am aşteptat fata perfectă”.

Tarantino a cunoscut-o pe Daniella, care este fiica interpretului şi compozitorului israelian Tzvika Pick, în 2009, când îşi promova filmul „Inglourious Basterds”.

S-au logodit în luna iunie 2017, după o relaţie de un an, iar petrecerea din septembrie a fost o reuniune a distribuţiei din „Pulp Fiction”. Între invitaţi s-au numărat Bruce Willis, Samuel L. Jackson şi Uma Thurman.

Aceasta este prima căsătorie pentru fiecare dintre ei.