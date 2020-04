Rabdarea unui fost șef ANAF a ajuns la limita: 'Daca nu muncim din ce traim? Jocul electoral cu numaratul victimelor ar trebui sa inceteze'

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, a răbufnit luni, într-o postare pe Facebook, întrebându-se retoric până când vom mai sta acasă și când ne vom apuca de muncă. El susține că finanțarea celor care care „stau acasă” nu este altceva decât asistență socială și că ar trebui să se termine cu lozinca izolării absolute.

„Stăm acasă? Oare până când?

Și dacă nu muncim din ce trăim? Imprumutăm bani sau așteptăm cu toții bani de la stat?

Conducătorii" noștri...Iohannis, Orban, Citu...cât ne vor putea da dintr-un buget secătuit? Sau ne vor da ceva din buzunarele lor?

După aceasta nenorocită pandemie, toată lumea va avea nevoie urgenta de bani. Inclusiv țările foarte bogate ...intrate și ele in deficit bugetar.

Lovită puternic de COVID-19, Spania iese din hibernarea economică: planul pregătit de guvernul iberic, în două etape

Este clar pentru orice prost ca finanțarea celor care “stau acasă” nu poate fi altceva decât ASISTENȚA SOCIALĂ.

De aceea cred ca va trebui să terminăm cu lozinca izolării absolute! Am ajuns pana intr-acolo incat spitalele și clinicile medicale funcționează la 40% din capacitate. ..așteptând bolnavi cu Coronavid-19...Cu 500 de euro in plus la salariu!...Neoferind alte servicii medicale.

Jocul electoral cu număratul victimelor ar trebui sa înceteze.

Respectăm reguli dure și ne apucam de munca!”, scrie Diaconu pe Facebook.