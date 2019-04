Rabla Plus: ce poti cumpara cu bani de la stat in noul program

Rabla Plus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a dat startul programului Rabla Plus, prin care poti sa-ti cumperi o masina noua nepoluanta, ca sa scapi de taxele pentru poluare. Programul este lansat in paralel cu Rabla Clasic care presupune tot achizitia unei masini prietenoase cu mediul. Rabla Plus a ajuns la a IV-a editie, iar daca te inscrii de azi, 12 aprilie, ai sansa sa iei de la stat un voucher prin care primesti o reducere pentru orice masina electrica. Incepand de astazi, ora 10:00, te poti prezenta la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus. Persoanele juridice pot depune dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu in vederea accesarii celor doua p ...