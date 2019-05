Racheta condusa de cimpanzei. Alegerea PSD

Viorica Dancila nu s-a distantat de Liviu Dragnea din eroism, manata de principii sau de cine stie ce ambitii politice personale. Nu din fronda lipseste de la mitingurile PSD, o absenta greu de explicat fiind vorba nu doar despre premier, ci si despre titulara celei de-a doua functii in partid. Dna Dancila actioneaza impinsa in primul rand de disperare, este ceea ce mi-au spus toti cei care o cunosc. Disperarea sa nu fie premierul in mandatul caruia si din cauza caruia se activeaza articolul 7 ...