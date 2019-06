Raderea IT-iștilor și a pensiilor speciale (ANALIZA)

Am crezut că este o glumă. Dar nu e. Liberalii au anunțat într-un mod cât se poate de oficial și de rituos că au intenția fermă de a tăia pensiile speciale și a crește la loc impozitele specialiștilor în IT. Au început în mod neașteptat exclusiv cu soluții negative. Acestea sunt doar două dintre ele. Cum le comentăm?

Vezi și Scandal pe impozitarea IT-iștilor! Deputat USR, revoltat de propunerea lui L. Orban: 'De ce am vrea să luăm tesla și să ne lovim în felul ăsta?'

Mi-aș dori ca PNL să-și onoreze până la capăt angajamentul de a depune în câteva zile în Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Și să dea dovadă de determinarea necesară pentru a purta negocieri cu celelalte partide, cu parlamentarii independenți și cu minoritățile, pentru a obține voturile necesare. Îmi doresc acest lucru nu fiindcă am încredere în ceea ce vor face ei dacă vor ajunge la guvernare. Nu pot să am încredere în ceva care nu este cât de cât conturat. Până în prezent, dacă așa ceva există, liberalii nu au arătat nimănui vreun program de guvernare. Prin urmare, dorința mea are o altă explicație. Iar explicația stă în electorat. Conform analizelor partidelor făcute de partidele din opoziție și a spuselor liderilor acestora, conform celor afirmate cu tărie și în mod repetat de Klaus Iohannis, PSD a fost dramatic depunctat, întrucât românii vor o schimbare radicală a paradigmei guvernării. Adică vor un Guvern al opoziției. Această solicitare, identificată ca atare și de Klaus Iohannis și de toți liderii opoziției, trebuie onorată. Cu orice preț. Altfel, cetățenii se vor simți înșelați. Din nou.

Ludovic Orban a provocat tsunami în PNL: Nicolae Robu intervine în scandalul momentului și își contrazice șeful de partid

Deci Guvernul acesta, perceput drept rău, trebuie debarcat. Iar în locul lui va fi instalat un alt Guvern, nu se știe din cine alcătuit, dar în mod cert condus de liberali. Și probabil, dacă președintele Klaus Iohannis dă dovadă de onoare, premier va fi Ludovic Orban. Acesta va fi principalul responsabil penru progamul de guvernare, care urmează să fie aprobat în Parlament, după ce va fi elaborat. Până una alta, pe lângă nenumăratele necunoscute legate de acest program, avem frânturi de informații care ne prezintă primele măsuri ale Guvernului Orban. Vor fi anulate toate Legile Justiției avansate de actuala majoritate parlamentară. Va fi rasă de pe fața pământului Secția specială pentru anchetarea procurorilor și judecătorilor care au încălcat legile statului. Și fiindcă toate cele anunțate încep cu „nu”, nu vor mai fi permise pensiile speciale. Acestea vor fi interzise printr-un act normativ votat de urgență în Parlament și promulgat la fel de urgent de președintele Klaus Iohannis. Și la fel se va întâmpla și în ceea ce-i privește pe IT-iști.

Să începem cu IT-iștii. În prezent, peste 7% din Produsul Intern Brut al României este asigurat de industria IT. Fie că este vorba de societăți cu capital românesc, fie că este vorba de societăți cu capital străin. Asta înseamnă că IT-ul, deși beneficiază de înlesniri în materie de impozit, aduce statului anual circa 14 miliarde de euro. Liberalii se jură că vor tăia aceste înlesniri, care au promovat în ultimii 15 ani această industrie pe un loc fruntaș în lume. Gestul, din punct de vedere economic, este cu siguranță sinucigaș. Probabil și din punct de vedere politic. Pentru că, în general, IT-iștii au susținut nu frontul PSD, ci frontul anti-PSD. Dar asta e în definitiv politica lor, a liberalilor, și treaba lor. Eu unul îmi fac datoria de a taxa această măsură drept catastrofală. Iar în final se va vedea dacă am sau nu dreptate.

Vezi și: ULTIMA ORĂ Ludovic Orban anunță prima LOVITURĂ: 'Nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit, câștigă cel mai bine'

În mod repetat și chiar mai insistent, liberalii, prin cele mai autorizate voci, Ludovic Orban și Rareș Bogdan au anunțat, creând o veritabilă undă de șoc într-o parte a societății, că odată ajunși la putere, vor interzice prin lege toate pensiile speciale. Mai întâi ne-au anunțat că nu există nicio excepție. Apoi, luați la întrebări, au admis ca militarii să facă excepție. Sunt trei categorii de militari. Unii care-și riscă viața în teatrele de război. Alții care nu-și riscă viața în teatrele de război. Aceștia, la rândul lor, sunt de două feluri. Militari propriu-ziși și personal auxiliar. Vor fi toți exceptați? Vor primi toți în continuare pensii speciale? Dacă da, liberalii ar trebui să ne precizeze cu ce se deosebește un șofer din armată de un șofer de la SRI sau de la Jandarmerie sau dintr-o altă instituție, care în prezent beneficiază de pensii speciale.

Odată cu pensiile speciale, vor fi rase și celelalte înlesniri, cea mai importantă fiind posibiltatea de a ieși la pensie mult mai devreme? Răspunsul la această întrebare este încă un mister. Pe care-l vom vedea dezlegat atunci când Ludovic Orban va binevoi să ne pună la dispoziție programul său de guvernare.

Noul Partid Național Liberal, așa cum e el după ce Klaus Iohannis a fost ales președinte al României, s-a făcut luntre și punte pentru a susține ceea ce el definește drept stat de drept. În concepția PNL, în epicentrul statului de drept se află procurorii și judecătorii. Pentru deplina libertate a acestora de a aplica legea, chiar și în mod abuziv, PNL a sacrificat una dintre cele mai importante valori ale acestui partid. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Cetățenii României, după cum este interpretat oficial votul de la referendum, suprapus peste votul de la europarlamentare, au dat dreptate Partidului Național Liberal. Dar iată că acum același partid vine și anunță că va da de pământ cu pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor. Și că va face asta printr-o lege promovată în Parlament și care va interzice toate pensiile speciale, cu excepția celor ale mlitarilor din MApN luați de-a valma.

Pensii speciale mai primesc polițiștii, pompierii, jandarmii, lucrătorii serviciilor secrete și alte categorii, care pentru moment îmi scapă. Sunt într-adevăr extrem de multe pensii speciale și nu toate sunt justificate prin periculozitatea activității. Este de înțeles de ce până la urmă este legitimă o repunere în discuție a pensiilor speciale și a categoriilor de beneficari ai acestora. Numai că liberalii, cu Ludovic Orban în frunte, au omis un impendiment esențial al operațiunii legislative pe care o anunță.

O lege care să interzică pensiile speciale este neconstituțională. Și va fi trântită oricând la CCR. De ce? Pentru că este vorba de drepturi câștigate de aceste categorii de persoane. Pe drept sau pe nedrept, asta nu mai contează. Ca să mă fac mai bine înțeles, atunci când un tânăr alege să muncească în Armată sau în Poliție sau la jandarmi sau într-un serviciu secret sau oriunde în altă parte, își face calculele pentru viitor. E conștient că își alege o meserie riscantă, grea, care îl poate uza mai repede fizic și psihic, dar o face în schimbul unor avantaje. Între care un avantaj important îl reprezintă pensia specială, care devine parte a contractului său cu statul. Acest drept nu mai poate fi luat.

Ceea ce mă uimește la PNL și la Ludovic Orban în special este că, în ciuda faptului că foarte mulți liberali au o experiență vastă în plan parlamentar și, deci, legislativ, nu le-a dat prin cap acest adevăr simplu că o asemenea lege, care rade un drept câștigat, este imposibilă. Și nu le-a trecut prin cap nici al doilea adevăr, la fel de simplu. Și anume că dacă totuși vor să diminueze sau să anuleze cu totul pensiile speciale, o pot face pe o altă cale, de astă dată constituțional. Și anume printr-o lege a impozitului progresiv. Pensiile mici ale categoriilor neprivilegiate să fie impozitate mai puțin, iar pensiile mari să fie impozitate progresiv, astfel încât în final cuantumul pensiilor speciale să fie redus dramatic, așa cum dorește PNL.

Vezi și: Profilele alegătorilor români (exit poll CURS-Avangarde)

Am mari semne de întrebare, pornind chiar de la acest exemplu, în legătură cu abilitatea PNL de a guverna țara în mod eficient și corect. Norocul e că acest partid va fi silit să se alieze cu USR-PLUS, care are o valoroasă experiență de bună guvernare, așa cum domnul Dacian Cioloș, împreună cu echipa sa, a dovedit din plin. Și se va mai alia desigur cu PMP, unde liberalii vor beneficia de valoroasa experiență a lui Traian Băsescu. Ca să nu mai vorbim de faptul că unul dintre membrii marcanți ai PNL este nimeni altul decât domnul Emil Boc, care a prăbușit literalmente România, în timp ce anunța că o salvează.

o analiză de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist