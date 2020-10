RADET Constanta explica motivele care au condus la desele avarii din weekend

Pentru clarificarea situației Liviu Dorel Popa, administratorul special al regiei de termificare ne-au explicat că „la sfârșitul săptămâmii trecute, am avut mai multe avarii pe conductele magistrale de transport și nu am reușit secționarea și izolarea din cauza vanelor care erau blocate”.



”Am demontat vanele și le-am înlocuit axul ruginit și nefuncțional cu ax confecționat din oțel inox care nu se mai ccorodează. Astfel am recondiționat mai multe vane așa încât la noi avarii sa nu mai fim nevoiți sa oprim o magistrala întreaga și sa izolam doar un segment din aceasta”, ne-au mai explicat acesta.