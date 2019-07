Radiografia starii invatamantului romanesc, intr-un dialog amplu cu prof.dr. Camelia Gavrila in Platoul BZI LIVE - GALERIE FOTO, VIDEO

Camelia Gavrila BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Miercuri, 24 iulie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor studioului BZI LIVE, a fost prezent unul dintre cei mai importanti specialisti si dascali din educatie. Invitat in Platoul BZI LIVE, prof. dr. Camelia Gavrila - presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor a facut o sinteza a examenelor din aceasta perioada si anume despre titularizare, definitivare in invatamant, Bacalaureat 2019 la nivel national, local, admiterea la facultate, despre rezultatele de la Evaluare Nationala, respectiv admiterea la liceu si profesionala. Totodata, prof.dr. Camelia Gavrila a subliniat importanta parteneriatului cu firmele din privat in sust ...