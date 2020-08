Radiografie dura a dezastrului din Sanatate: echipamente scumpe nefolosite, finantari ratate si probleme cu personalul medical

Echipamente de sute de mii de euro achizitionate si lasate in nefolosita, milioane de lei de la buget irositi, un sistem informatic achizitionat si nepus in functiune sau distribuirea personalului medical fara niciun fel de criteriu, sunt doar o parte din neajunsurile sistemului de Sanatate din Romania semnalate de Curtea de Conturi in ultimii zece ani si readuse in discutie in ultimul raport privind cheltuielile din stare de urgenta.