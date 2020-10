Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt colaborarea de comun acord'

Realizatorul Radu Banciu părăsește postul de știri B1 TV, după aproape zece ani în care a realizat emisiunea de la miezul nopții – Lumea lui Banciu, informează Paginademedia.ro. Aseară, Radu Banciu nu a mai avut emisiune la B1 TV.

Conform sursei citate, conducerea B1 TV i-a cerut lui Banciu să aleagă una dintre cele două direcții: fie B1TV, fie Look Plus, unde mai realiza o emisiune. De altfel, Look este și direcția către care se va îndrepta Radu Banciu.

Contactați de Paginademedia.ro, oficialii postului de televiziune au declarat că: „Banciu a decis să se întoarcă la emisiunile de comentarii sportive pe care le realizează zilnic la un alt post de televiziune. Am întrerupt colaborarea de comun acord”, punctează aceștia.

De cealaltă parte, contactat de Paginademedia.ro, Radu Banciu a fost scurt: „Mă deranjezi degeaba, Petrișor Obae. Te pup”, a spus el.