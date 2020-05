Radu Banciu, acid cu Ludovic Orban: 'Este halucinant ca un premier sa vina și sa spuna ca CCR ar deschide drumul catre haos'

Radu Banciu a vorbit în ediția de miercuri a emisiunii "Lumea lui Banciu" despre faptul că CCR a declarat neconstituționale amenzile majorate în timpul stării de urgență. Prezentatorul a spus că adevărata problemă este că ordonanța nu prevede nici un cadru de aplicare a contravențiilor, ceea ce lasă loc de abuzuri.

"Amenzile nu sunt deocamdată anulate, rămân în vigoare, doar cuantumul amenzilor din partea a doua, cum ar veni, a stării de urgență au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională a României. Înseamană că, în această seară de 6 mai, noi ne întoarcem la amenzile din prima parte a stării de urgență, care aveau un cuanatum între 100 de lei și 5000 de lei. Poți fi amendat în aceată seară cu o sumă de 5000 de lei. Chiar ar fi recomandat ca Poliția, atâta timp cât mai puterea la dispozitie să facă în continuarea abuzuri, nu de alta, dar ca să se întoarcă împotriva ei.

Premierul Ludovic Orban, neinspirat astăzi, șocat mai întâi așa cum s-a declarat și apoi totalmente neinspirat, a dat vina pe CCR că nu îl lasă pe el, nu-i lasă Guvernul, să pună mâna pe această halcă, pe aceast imens cașcaval de 120 de milioane de euro.

Amenzile sunt sunt constituționale ca idee, abuzul nu sunt constituțional. Ce spuneți dumneavoastră acolo este strigător la cer - cum că această Curte Constituțională ar da drumul anarhiei, ar deschide drumul către haos și că ea ar veni în sprijinul delicvenților, nu al cetățenilor cumsecate. Absolut deloc. Și Avocatul Poporului s-a grăbit să rectifice lucrurile. Prim-ministrul și-a ieșit din minți aflând această soluție oferită de CCR. Nici vorbă. Abuzul este condamnat. Faptul că nicăieri în această ordonanță nu scria cum se pot aplica aceaste amenzi. Eu am bătut monedă pe această idee, care, până la urmă a fost considerată ideea principală de către CCR", a declarat Radu Banciu, la B1 Tv.

"Această posibilitate a agentului de a da de la sine putere, legea nemenționând nicăieri acest lucru, amenda pe care și-o dorea ba mai mult, faptul că după ce îți dădea o amenda oricum imensă, în stradă, el avea posibilitatea, ceea ce nici o lege din lume nu trebuie să permită, să ți-o mărească de 5 sau 10 ori la el în birou. Asta a fost marea problemă, tovarăse Orban. Nu că nu era neconstituțională, ci pentru că s-a făcut acest abuz. România este pe locul întâi în Europa la cunatumul amenzilor vizavi de salariul mediu. Augustin Zegrean spunea de mult, că astă va fi motivul pentru care dacă lege va fi atacată la CCR nu va avea succes să rămână în picioare, pentru că românii nu își pot permite obiectiv să plătească aceaste sume.

Am citit azi că o mare parte dintre cei care au fost amendați sunt pensionari: oameni de peste 65 de ani, amendați 100.000 de amenzi au fost date de Poliția Română pensionarilor. Evident că cele mai multe riscă să fie abuzuri. Fiecare are în familie astfel de situații, dacă nu are tentă politică. Nu avem nici un fel de tentă. Nu considerăm ca această decizie a Curtii Constituționale poate fi comentată la modul asta de prim-ministrul unei țări. Este halucinat ca un premier să vină și să spună asemenea lucru. El, care se bucura că amenzile aceastea date cu ură și cu dușmănie, evidente pentru toată lumea. Asta este si motivul pentru care Curtea nu s-a putut lega de nimic. CCR, adică întâii judecători ai țării nu pot lua în decizii după ură, furie și astfel de atitudini cu care erau date aceste ordonante. Nu se bazau pe nimic. Nu aveați decât să scrieți o lege clară în care să se spună: se poate da 2000 de lei amendă în cazul mentionat, 5000 în cazul următor", a mai spus Banciu.