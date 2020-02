Radu Banciu, spumos dupa decizia ministrului Mediului: 'Metroul din Drumul Taberei nu se va mai construi niciodata, intrucat sunt doua ciorcarlii care beau apa'

Radu Banciu a comentat spumos faptul că ministrul demis al Mediului, Costel Alexe, a anunțat că s-a luat decizia ca ciocârlia și capra neagră să fie puse sub protecție, în condițiile în care, până acum, vântoarea acestor două specii era permisă fără vreo restricție.

”Ciocârlia, care era deja simbol național, va deveni specie protejată, alături de capra neagră, care nu mai era protejată de la intrarea României în Uniunea Europeană. Primul lucru pe care l-a făcut România pe 1 ianuarie 2007, a scos capra neagră de pe lista animalelor protejate de lege, nu știu din ce motiv. (...) Ei bine, capra neagră a fost reintrodusă acum pe lista speciilor protejate. Probabil că nu mai sunt capre negre...”, a comentat Banciu, la B1 Tv.

”Și ciocârlia, care ne va toca mărunt de acum înainte... Nu vom mai construi nimic. Nici măcar o pârtie de bob nu vom mai putea să facem pentru că ciocârlii sunt peste tot. Gata, s-a terminat și cu metroul din Drumul Taberei, nu se va mai construi niciodată, întrucât sunt două ciorcârlii care beau apă. E o fisură undeva la metrou, la Eroilor, și sunt două ciocârlii care beau apă de acolo. Odată ce ciocârlia e pe lista asta, să stăm liniștiți”, a mai spus Radu Banciu.

"Am luat decizia de a pune sub protecţie două specii emblematice pentru România pentru care, din păcate, până acum vânătoarea a fost permisă fără niciun fel de restricţie. Este vorba despre ciocârlie şi capra neagră. Ciocârlia este o specie simbol naţional şi vânarea acesteia nu reprezintă o activitate tradiţională, nu este o practică cinegetică autohtonă. Mai mult, ea se regăseşte pe lista speciilor ameninţate cu dispariţia. La rândul său, capra neagră, deşi este o specie emblematică pentru Carpaţi şi România, care a avut până în 2007 statutul de monument al naturii, odată cu intrarea în Uniunea Europeană a fost scoasă de sub protecţie", a declarat ministrul Mediului în cadrul unei conferințe de presă.

Decizia și punctul de vedere al Ministerului Mediului vor fi transmise Guvernului, a mai precizat Costel Alexe.

Potrivit reprezentanților Societății Ornitologice Române (SOR), ciocârlia de câmp a fost introdusă, în anul 1996, pe lista păsărilor care se vânează, fiind o specie dorită de vânătorii străini, mai ales de cei italieni.

Ulterior, în anul 2006, specia a redevenit protejată, însă doar timp de un an, iar în 2015, ca urmare a unei campanii SOR și a organizațiilor membre ale Coaliției Natura 2000, cotele de vânătoare au fost înjumătăţite.

"An de an, Poliţia Română prinde grupuri mai mari sau mai mici de turişti italieni care braconează specii protejate şi susţin că vânează ciocârlie. Pe traseul România-Ungaria deja sunt celebre transporturile de păsări braconate care părăsesc România, iar în ultimii ani astfel de transporturi au fost interceptate în Slovenia şi Croaţia", au mai transmis reprezentanții organizației.