Radu Burnete - Am vrea sa reformam Consiliul Economic si Social, care nu si-a jucat rolul suficient in ultimii ani

Consiliul Economic şi Social este o instituţie care nu şi-a jucat rolul suficient în ultimii ani de zile şi, de aceea, am vrea să reformăm această organizaţie, a declarat, miercuri, la conferinţa anuală a Asociaţiei Berarii României, Radu Burnete, director executiv în Confederaţia Patronală Concordia.

"Cred că trebuie să lucrăm pe două fronturi. Unul este acesta să încercăm să aşezăm pe o piatră mult mai temeinică ceea ce foarte mulţi dintre noi am făcut în ultimii ani. Am vrea să reformăm Consiliul Economic şi Social, o instituţie care credem că nu şi-a jucat rolul suficient, în ultimii ani de zile. Am vrea să întărim dialogul cu Guvernul şi cu ministerele încă din clipa în care actele normative sunt elaborate. În al doilea rând, trebuie să devenim o voce a mediului de business românesc în Europa", a spus Burnete.

Reprezentantul Concordia a susţinut, de asemenea, că trebuie să existe un dialog între mediul de afaceri şi autorităţi, atât cu Guvernul, cât şi cu Parlamentul.



"Am fost în contact permanent cu autorităţile, în special în primele luni când s-a instaurat starea de urgenţă, când era o mare nebuloasă, nu ştiam ce să facem. Regulile veneau uneori de la o zi alta, erau dificil de implementat. Noi vom continua să construim cât mai multe punţi nu doar cu Guvernul României, ci şi cu celelalte instituţii, spre exemplu cu Parlamentul. Urmează o perioadă electorală pe care o urmărim cu toţii şi după aceea, vă spun că eu o să privesc cu puţină bucurie faptul că, din 2021 şi până 2024, nu vom mai avea alegeri, pentru că avem multe de construit. Vom avea, în următorii ani, o misiune destul de dificilă, să înţelegem ce se întâmplă aici, în România, şi ce se poate face, să avem o imagine de ansamblu pentru economia noastră naţională", a menţionat Radu Burnete.



Asociaţia Berarii României organizează, miercuri, evenimentul anual al industriei berii, cu titlul ''Berea face cinste României''.