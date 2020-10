Radu Mazare a dat in judecata Ministerul Justitiei!

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București.

, fostul primar al municipiului Constanța, a chemat la judecată Ministerul Justiției! Dosarul 11460/3/2020 se află pe rolul Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal din Tribunalul București și are ca obiect comunicare informaţii de interes public - Legea Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Până în prezent au fost acordate două termene de judecată.Amintim că Tribunalul Antananarivo din Madagascar a anunțat la jumătatea lunii octombrie 2020, că Radu Mazăre ar fi fost extrădat ilegal din Madagascar, în luna mai a anului trecut şi că trebuie retrimis în insula din estul Africii.Ulterior, Ministerul Justiției a făcut o serie de precizări pe marginea acestui subiect.Oficialii ministerului arată că, „în urma unei informări primite din partea Centrului de Cooperare Polițienească Internațională privind localizarea d-lui Mazăre pe teritoriul Republicii Madagascar, Ministerul Justiției a întocmit la data 10 mai 2019 cererea de extrădare adresată Ministerului Justiției al Republicii Madagascar, întemeiată pe dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate (adoptată la New York, 15 noiembrie 2000) și ale Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției (adoptată la New York la 31 octombrie 2003)“Cererea de extrădare și documentele au fost transmise cu maximă celeritate, pe cale diplomatică, la data 11 mai 2020.„Informarea de aprobare a extrădării a fost transmisă prin canale polițienești (Centrul de Cooperare Polițienească Internațională), statul solicitat cerând imperativ ca autoritățile române să preia persoana extrădată până la data stabilită de către acesta. Totodată, ne-au fost furnizate o serie de documente, printre care și cel intitulat „ordre d'extraction” (ordinul de scoatere din penitenciar), ordin care poate fi emis doar după ce extrădarea este acordată, iar persoana poate fi preluată din penitenciar (potrivit legii de cooperare judiciară a Republicii Madagascar).Potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, preluarea persoanei extrădate este de competența Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională“, se arată în mesajul Ministerului Justiției.