Radu Mazare cere anularea condamnarii la 9 ani de inchisoare, deoarece procesul s-a judecat cand era fugit in Madagascar

Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, solicita rejudecarea dosarului "Retrocedarilor de pe litoral", in care a fost condamnat definitiv de Inalta Curte la 9 ani de inchisoare, deoarece acest proces s-a judecat in lipsa sa. Motivul: era fugit in Madagascar, unde a cerut azil politic.