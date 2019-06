Radu Mazare da lovitura dupa gratii: va fi mire si nas in aceeasi zi, in penitenciar. Cum si-a cerut iubita de nevasta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tara arde, iar Radu Mazare se pregateste de insuratoare. Informatia a fost facut publica de fratele fostului primar al Constantei. Acesta a povestit ca Mazare si-a cerut iubita in casatorie de la telefonul inchisorii. Roxana astepta de mult momentul, iar acum are un motiv in plus sa se intoarca in tara din Madagascar. Radu Mazare nu pierde timpul, desi se afla intr-un penitenciar de maxima siguranta. Asa ca a sunat-o pe iubita sa Roxana Mihalache in Madagascar si a cerut-o de nevasta. Nunta va avea loc in spatele gratiilor. Mihai Mazare, fratele geaman al lui Radu Mazare: "El ar vrea la inceputul lunii viitoare, cand e si ziua lui, dar nu depinde de el, ci de ce va accepta conducerea penitenciarului. Dupa ce ei doi se casa ...