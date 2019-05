Radu Mazare, extradare. Iata cand aterizeaza pe Aeroportul din Otopeni

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Mazare ar trebui sa se urce in avion, maine, la 16:20 si sa aterizeze la 20:10. Exista un bilet cumparat pe numele lui Radu Mazare. Politistii romanii sunt acolo pentru a-l escorta. Concret, In aceasta seara ar trebui sa fie urcat Radu Mazare in avion. Se asteapta o confirmare de la autoritati in legatura cu acest asect. Autoritatile de la noi, deocamdata, si politistii care au plecat acolo nu au confirmat ca s-ar afla deja in sustodia lor. De dimineata inca era in penitenciar, dupa cum afirma fratele sau. Surpriza in cazul lui Radu Mazare. Iata pentru cine lucra acesta in Madagascar Ministerul Justitiei spune ca deocamdata ca ei nu mai au niciun fel de implicare pentru ca ei au trimis documentele. ...